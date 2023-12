Vos dents vous font souffrir ? Vous souffrez peut-être de bruxisme

Aussi désagréable que le crissement d’une fourchette ou d’une craie, le grincement des dents fait partie des bruits qui tapent sur le système. Mais ces sons qui nous hérissent le poil ne sont pas toujours la manifestation d’un plaisir sadique, mais plutôt le résultat d’une mauvaise habitude incontrôlable. C’est le cas du bruxisme, un terme médical qui désigne le fait de grincer des dents, dont les conséquences peuvent être plus problématiques qu’on ne le pense.

Les personnes qui grincent des dents sans raison durant leur sommeil, ou même pendant la journée, sont sujettes au bruxisme. Si le phénomène est fréquent, il n’est pas à prendre à la légère. Alors, si vous êtes le premier à pester contre votre partenaire qui émet des bruits aigres et stridents la nuit, sachez que ce serrage des dents est involontaire. On estime qu’en France, cette anomalie du fonctionnement masticatoire touche environ de 10 % de la population, bien que ce chiffre soit probablement très en dessous de la réalité. Les cas de bruxisme sont facilement détectables par les dentistes chez les patients aux mâchoires crispées et serrées, mais qui ignorent sans doute comment se défaire de ce trouble dont ils n’avaient probablement pas conscience.

Comment le bruxisme affecte les dents ?

Le bruxisme fait peser un risque de séquelles importantes sur les dents et la mâchoire. À force de les frotter avec insistance, les dents peuvent se casser ou se déchausser. Logiquement, elles se fragilisent, ou plus rare, elles s’affaissent et perdent de la hauteur. Si vous portez des prothèses dentaires, comme des couronnes en métal ou en céramiques, celles-ci peuvent aussi s’user. "Si la force est importante, tout l'environnement de la dent, tout le système finit par être touché, le ligament entre la dent et l'os peut être élargi parce qu'il a été enflammé", résumait le Dr Marco Mazevet, directeur général des Chirurgiens Dentistes de France, à nos confrères de Radio France en 2021. Souvent, c’est le conjoint qui donne l’alerte, mais il arrive que la douleur se manifeste en premier. En effet, des migraines, des douleurs au niveau du cou et de la mâchoire font partie des symptômes les plus courants.

Du stress, mais pas seulement…

Si l’anxiété et le stress servent souvent d’éléments déclencheurs, de nombreux autres facteurs peuvent expliquer un cas de bruxisme. Des pathologies de l’occlusion, avec les maxillaires et les mandibulaires qui se touchent de manière anormale, peuvent en être la cause. Un accident impliquant une fracture de la mâchoire, certains troubles neurocognitifs comme la maladie d’Alzheimer ou encore la prise de certaines drogues comme les amphétamines, la cocaïne, l’ecstasy ou des médicaments antidépresseurs peuvent enclencher un cycle de douleur pendant le sommeil et l’éveil. Pour traiter les causes sous-adjacentes, il est généralement recommandé de consulter un ostéopathe spécialisé en proprioception, qui permet notamment de contrôler les mouvements du corps.

Comment réussir à contrôler ces épisodes ?

Le traitement du bruxisme implique directement la responsabilité des patients. La gouttière de libération occlusale serait la solution la plus efficace pour ne plus grincer des dents, au sens propre comme au figuré. Ce dispositif médical conçu sur-mesure à partir de l’empreinte des dents, prescrit par un chirurgien-dentiste ou un orthodontiste, permet de diminuer l’usure interdentaire chez les patients touchés par le bruxisme. Comme l’explique le Manuel MSD, les gouttières en résine peuvent être portées la nuit, mais également en journée. En complément, des anxiolytiques comme les benzodiazépines, utilisés pour soulager l’anxiété et le stress, permettent de soulager les patients jusqu’à la mise en place d’une gouttière. S’ils permettent d’apaiser les tensions musculaires, prudence néanmoins : les benzodiazépines peuvent causer une dépendance sur le long terme.