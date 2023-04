Votre comportement devant un ordinateur pourrait refléter votre niveau de stress

Les chercheurs ont établi que les personnes stressées tapent et déplacent leur souris différemment des personnes détendues. "Les personnes stressées déplacent la souris plus souvent et moins précisément et couvrent de plus longues distances sur l'écran", affirme Mara Nagelin. Les chercheurs ont également constaté que les personnes qui se sentent stressées au bureau font plus d'erreurs lorsqu'elles tapent et ont tendance à écrire par à-coups, avec de nombreuses brèves pauses. Les personnes détendues, en revanche, prennent moins de pauses, mais plus longues, lorsqu'elles écrivent sur leur ordinateur, ont-ils constaté.

Le lien entre le stress et le comportement du clavier et de la souris peut être expliqué par la théorie dite du bruit neuromoteur. "L'augmentation des niveaux de stress a un impact négatif sur la capacité de notre cerveau à traiter l'information. Cela affecte aussi nos capacités motrices", explique la psychologue et co-auteure de l'étude, Jasmine Kerr. Les chercheurs ont estimé qu'il était urgent de trouver des moyens fiables permettant de détecter un stress accru. "Les personnes touchées ne se rendent souvent pas compte que leurs ressources physiques et mentales diminuent jusqu'à ce qu'il soit trop tard."