Vous pouvez l'attraper pendant vos vacances : connaissez-vous le "syndrome du voyageur" ?

C'est le syndrome le plus "célèbre", le plus souvent cité, et le plus à-même de toucher les individus les plus sensibles et émotifs. Il a été décrit par Stendhal qui, le premier, en 1817, dans ses carnets de voyage, a fait la description de ce que lui-même a ressenti en sortant de la Basilique Santa Croce à Florence. "J'étais dans une sorte d'extase, par l'idée d'être à Florence, et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tombeaux", raconte l'écrivain. "Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber."