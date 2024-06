La migraine est une maladie qui se caractérise par un mal de tête violent et qui se manifeste par vagues. Ces maux de têtes particulièrement handicapants s'accompagnent d'autres symptômes comme une forte sensibilité au bruit ou à la lumière. Avant de courir à la pharmacie, il est possible de se tourner vers des remèdes naturels pour soulager les douleurs durant la crise.

La migraine touche 15 % des adultes, et même 20 % des femmes. Douloureux et très invalidant, ce mal de tête pulsatile est provoqué par la dilatation des vaisseaux sanguins cérébraux. Sans médicaments, une crise de migraine dure généralement entre 2 et 5 heures avant de disparaître aussi rapidement qu’elle est apparue. Il existe des solutions naturelles pour soulager la douleur.

La menthe poivrée

Née du croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte, la menthe poivrée a pour propriété d’être antalgique, antibactérien, rafraîchissante, antifongique, expectorante, antispasmodique. Elle est recommandée pour soulager les maux de tête et les migraines. D’ailleurs, son usage est reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé. Elle s’applique par la voie cutanée. On mélange deux gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée avec une huile végétale, comme l’amande douce et on masse sur les tempes, la nuque et le front en début de crise. Évidemment, on n’applique pas cette synergie près des yeux et on se lave les mains immédiatement après l’application.

Le froid

Le froid a un effet vasoconstricteur, il va permettre aux vaisseaux sanguins de se resserrer et de diminuer la sensation de douleur. Par ailleurs, il a un effet analgésique, ce qui signifie qu’il fait baisser les signaux nerveux de la douleur. On conseille donc de poser une poche de gel réfrigérant au niveau du front et des yeux pendant quelques minutes. Un sac de légumes congelés ou un sac de glaçon enveloppé dans une serviette fine font aussi très bien l’affaire.

L’acupression

Pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise, l’acupression consiste à appuyer sur les points de pression sans aiguilles, mais uniquement avec la pulpe des doigts. Selon cette approche, il existerait cinq points de pression pour soulager la migraine. Le plus connu est celui situé au dos de la main, au niveau du muscle reliant le pouce et l’index. Il suffit de presser ce point pendant au moins trente secondes à raison d’une pression par seconde pour soulager la douleur. Il est aussi possible de masser le 20ᵉ méridien de la vésicule biliaire situé en dessous de l’os du crâne (au niveau des creux, en haut de la nuque) ou encore le méridien situé derrière le genou. On s’assoit, on plie les genoux et on masse cette zone pendant environ trois minutes.

L’infusion de gingembre

Dans les médecines traditionnelles indiennes et chinoises, le gingembre est un petit produit miracle. Anti-inflammatoire et anti-douleur, il aiderait justement à soulager les douleurs provoquées par les migraines. Il est conseillé de boire une tisane avec des rondelles fraiches à raison de trois rondelles dans 30 centilitres d’eau chaude. Il faut noter cependant que cette solution n’est pas conseillée aux femmes enceintes.