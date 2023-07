Décalage horaire : les astuces pour ne pas en souffrir

Une fois à destination, adaptez-vous rapidement à l’heure locale : dormez quand il fait nuit et vivez lorsqu’il fait jour. En vivant au même rythme que les habitants va permettre de reprendre le rythme rapidement. Ainsi, s’il fait jour lorsque vous descendez de l’avion, n’allez pas vous coucher même si c’est le plein milieu de la nuit chez vous. Au contraire, s’il fait nuit quand vous sortez de l’appareil, efforcez-vous de vous coucher le plus tôt possible. Se forcer à se contraindre aux heures locales efface rapidement les effets du jet-lag. S’il peut être difficile de s’endormir si ce n’est pas l’heure, il est possible d’utiliser un peu de mélatonine de synthèse (en vente en pharmacie et sans ordonnance en France). Cela va favoriser l’endormissement sans être aussi fort qu’un somnifère.