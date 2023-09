Y a-t-il un risque à manger des œufs tous les jours ?

Si l’œuf a longtemps été stigmatisé et accusé de développer cholestérol et risques de maladies cardiaques, les scientifiques sont désormais formels : manger des œufs quotidiennement n’est pas dangereux. Comme on peut le lire dans une étude chinoise, publiée le 24 mai 2022 dans la revue Elifesciences, il a été prouvé qu’une consommation d'œufs journalière – lorsqu’elle est raisonnée – n’est pas mauvaise pour la santé.

Si vous ne souffrez pas de cholestérol, vous pouvez donc manger des œufs tous les jours sans craindre pour votre santé. Mais pour en profiter au maximum, on vous conseille cependant de varier les recettes, mais aussi les types de cuisson. En effet, toutes ne se valent pas et certaines vous permettent de bénéficier de plus ou moins de protéines. De manière générale, sachez que plus un œuf est cuit, moins celui-ci est intéressant d'un point de vue nutritionnel. On vous préconise donc de manger plutôt des œufs au plat que des œufs durs !