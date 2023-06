Yoga : bienfaits et impacts d’une discipline millénaire

Le yoga est un sport qui bénéficie de nombreux bienfaits. Grâce à l’enchaînement de postures, il est par exemple possible de travailler le renforcement musculaire, mais également sa souplesse. Le yoga permet par ailleurs de travailler sur la respiration : élément central de la détente musculaire et de la relaxation. Stress, douleur et sommeil peuvent être gérés et améliorés grâce à une bonne respiration. Enfin, la discipline permet une meilleure écoute de soi. En plus de développer certains aspects physiques, la pratique est bien connue pour son impact bénéfique sur le mental et la gestion des émotions. Tous ces bienfaits ont été démontrés par la science : une pratique régulière peut avoir un impact sur la santé et jouer un rôle dans la résolution de certaines problématiques physiques comme psychologiques.