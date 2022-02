Déserts médicaux : Zidane vient soutenir une initiative dans sa cité d'enfance à Marseille

Le projet de maison digitale des soins, porté par le professeur de neurochirurgie Philippe Metellus, permettra aux habitants de bénéficier de bornes de téléconsultation où ils pourront consulter des médecins à distance, aidés d'une infirmière ou d'une médiatrice. "Ce projet fantastique va permettre d'améliorer la vie des gens et la vie de ce quartier et c'est le plus important", s'est réjoui Zinedine Zidane à l'occasion de son inauguration.