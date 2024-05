Zona : tout ce qu’il faut savoir pour détecter cette maladie

Le zona est une résurgence du virus de la varicelle. La maladie se manifeste le plus souvent par une éruption cutanée douloureuse. Des médicaments peuvent être prescrits pour soulager les différents symptômes.

Dès les premiers boutons, la varicelle est rapidement diagnostiquée chez les enfants, tant la maladie est connue. Mais la résurgence de ce virus à l’âge adulte, que l’on appelle alors le zona, peut s’avérer bien plus difficile à déceler. Voici donc ce qu’il faut savoir sur cette maladie, pour mieux la détecter.

Qu’est-ce que le zona ?

Le zona est une maladie infectieuse et virale provoquée par le virus varicelle-zona, de la famille des herpès-virus. Contrairement à la varicelle, qui survient généralement durant l’enfance, le zona se manifeste à l’âge adulte. Il reste néanmoins corrélé à la varicelle, puisqu’il résulte d’une réactivation du virus, resté endormi à la racine des nerfs depuis la première contamination. Le zona est plus fréquent passé 50 ans. L’âge est en effet l’un des facteurs qui peut contribuer à la résurgence du virus, tout comme la fatigue, le stress ou une baisse d’immunité.

Quels sont les symptômes majeurs ?

Lorsque le virus se réveille, il se multiplie au niveau des fibres nerveuses et se manifeste par une éruption cutanée ou muqueuse douloureuse, sur la zone où sont situées ces fibres. Il s’agit généralement de l’endroit du corps qui avait été le plus touché lors de la survenue de la varicelle. Bien souvent, la zone concernée se trouve au niveau du tronc ou de la tête.

La personne qui souffre de zona va ressentir des sensations de brûlure sur la peau, avant même l’apparition de l’éruption cutanée. Des ganglions peuvent aussi se faire sentir sous l’aisselle, du côté du corps où sont perçues les douleurs. L’éruption cutanée survient alors quelques jours plus tard, et elle est fréquemment localisée sur la zone préalablement sensibilisée. "La partie du corps affectée est d'abord rose vif, puis se couvre de vésicules groupées en bouquet", précise l’Assurance maladie. Ces vésicules restent ainsi sur la peau durant cinq à sept jours, avant de sécher. Elles se transforment ensuite en croûtes et finissent par tomber. Chez certaines personnes, le virus peut laisser des marques sur la peau, même après la fin de la maladie.

D’autres symptômes sont fréquents chez les personnes atteintes de zona. Parmi eux : l’apparition d’une fièvre à 38 ou 38,5 degrés, des douleurs lancinantes et intenses qui peuvent durer pendant plusieurs semaines ou encore une perte de sensibilité au niveau de la zone touchée.

Comment soigner le zona ?

Si vous témoignez de symptômes similaires à ceux du zona, il est impératif de consulter un médecin. Une fois le diagnostic posé, il prescrit des anti-douleurs et peut recommander l’utilisation d’un antiseptique local, pour éviter la surinfection des lésions cutanées. Un antihistaminique s’avère également utile si le patient témoigne de fortes démangeaisons. Le zona peut persister durant deux à trois semaines lorsqu’il se manifeste, mais 90 % des personnes touchées guérissent sans problème.

Quelques cas de formes graves du virus existent toutefois puisque des complications sont possibles, par exemple lors d’une surinfection bactérienne des plaies, ou si le zona s’étend à plusieurs endroits du corps. Le malade peut, dans ce cas, recevoir un traitement par antiviraux.

Des règles sanitaires et d’hygiène sont par ailleurs à respecter jusqu’à la disparition des croûtes. Le liquide contenu dans les vésicules étant contagieux, il peut ainsi transmettre la varicelle aux personnes qui ne l’ont pas eu. Le zona n’est donc pas sans danger pour les autres.