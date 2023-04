"150 Yrigoyen, vous dites ?" : la radio d'un chauffeur de taxi interfère avec le signal de l'ISS en plein direct de la Nasa

L'incident n'a eu aucune conséquences, hormis de faire sensation en Argentine. Mais il pose néanmoins des questions. Comment un signal radio local a-t-il pu interférer avec celui de l'ISS ? Il est possible que le chauffeur de taxi ait utilisé une fréquence attribuée à la Nasa ou à l'agence spatiale russe (Roscosmos). Le laboratoire spatial utilise deux types de signal radio, VHF ou UHF, et les transmissions se font principalement via le réseau TDRS - via des satellites américains en orbite géostationnaire.