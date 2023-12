Décoder un signal extraterrestre avec une baleine à bosse : l'incroyable défi de chercheurs en Alaska

Des chercheurs américains se sont entraînés à décoder un éventuel signal extraterrestre en établissant un contact avec une baleine à bosse, en Alaska. Ce n'est pas un hasard si les scientifiques ont choisi pour mener cette expérience ce cétacé, dont on sait qu'il a des comportements sociaux élaborés.

Quand bien même une intelligence extraterrestre nous contacterait, à quoi bon si on ne peut pas communiquer avec elle. Aussi étonnant soit-il, la baleine à bosse pourrait être notre meilleur allié pour mieux comprendre comment détecter et interpréter des signaux en provenance de l'espace lointain.

Des scientifiques du SETI, un institut américain spécialisé dans la recherche de vie extraterrestre, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Californie et de la Fondation baleinière d'Alaska, affirment être parvenus à "converser" avec l’une d’elle, rapporte le site Space.com.

Dans une étude publiée dans la revue académique PeerJ, l’équipe affirme que le cétacé, qui se prénomme Twain, a répondu à leur "appel de contact", en faisant correspondre les variations d'intervalle entre les signaux de chaque appel, le tout pendant 20 minutes.

La réponse de l'animal à chaque appel montrait un niveau sophistiqué de compréhension et d'interaction, soulignent les scientifiques. "Nous pensons qu'il s'agit du premier échange communicatif de ce type entre les humains et les baleines à bosse dans la ‘langue’ des baleines à bosse", écrit, dans un communiqué, Brenda McCowan, biologiste à l'Université de Californie et auteure principal de l'étude.

Un style de conversation semblable à celui de l'homme

La baleine à bosse s'est approchée du bateau de l'équipe et l'a encerclé après avoir entendu le signal qui était diffusé par un haut-parleur sous-marin, décrivent les chercheurs dans leur communiqué.

Selon ces travaux, la manière dont l'animal fait correspondre les variations d'intervalle entre chaque appel reflète un style de conversation semblable à celui de l'homme, soulignent-ils. "Les baleines à bosse sont extrêmement intelligentes, ont des systèmes sociaux complexes, fabriquent des outils - des filets en bulles pour attraper les poissons - et communiquent beaucoup par des chants et des appels sociaux", souligne Fred Sharpe, biologiste à la Fondation baleinière d’Alaska et coauteure de l'étude.

"En raison des limites actuelles de la technologie, une hypothèse importante de la recherche d'intelligence extraterrestre est que les extraterrestres seront intéressés par un contact et cibleront donc les récepteurs humains", estime Laurance Doyle, astrophysicien à l'Institut SETI et coauteur de l'étude. Les scientifiques déclarent que leur méthode peut être utilisée pour développer des filtres pouvant être appliqués à tout signal extraterrestre. En recevrons-nous un jour ? Nous n'en savons rien. Donc, il vaut mieux s'y préparer, au cas où.