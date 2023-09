Cet étrange objet doré trouvé au fond du Pacifique intrigue les chercheurs

L'objet non identifié a été remonté sur le bateau des scientifiques. Il a une forme bombée et une matière flasque et luisante. "Nous ne sommes toujours pas en capacité de l'identifier, nous savons simplement qu'il a une origine biologique", affirme le coordinateur de l'expédition Sam Candio. "Nous n'allons sans doute pas en savoir davantage tant que cela ne sera pas (étudié) dans des conditions de laboratoire", a-t-il ajouté. Le communiqué du NOAA estime qu'on ne peut pas encore déterminer s'il est "associé à une espèce connue, à une nouvelle espèce, ou [s'il] constitue peut-être un stade de vie inconnu d'une espèce existante". En attendant, les médias américains le qualifient d'"orbe dorée" ou d'"œuf doré".