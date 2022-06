Alignement des planètes : à la découverte d'un spectacle céleste extrêmement rare

Il n’y a pas que le Soleil qui a rendez-vous avec la Lune. Depuis le 14 juin et jusqu’au 27 juin prochain, un regroupement de sept planètes est visible dans le ciel nocturne, un peu avant l’aube. Un ballet céleste, au cours duquel défileront (par ordre d’apparition) Saturne, Neptune, Jupiter, Mars, la Lune, Uranus, Vénus et Mercure, la dernière planète à se lever juste avant le Soleil.

"L’observation des planètes les plus brillantes – Vénus, Jupiter, Saturne et Mars – ne présentera aucune difficulté particulière. Il n’en sera pas de même pour les autres planètes, d’éclat plus faible, dont la proximité avec le Soleil exigera l’usage d’une aide optique", précise l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’Observatoire de Paris, dans sa dernière newsletter. Un petit télescope fera amplement l’affaire, si vous souhaitez profiter pleinement du spectacle.