Une étude britannique permet de savoir quelle race de chien vit le plus longtemps

D’après cette étude, le Jack Russel est le chien qui a l’espérance de vie la plus longue avec une moyenne de 12.72 ans. Il est suivi de très près par le Yorkshire et le border collie dont l’espérance de vie est de 12,54 ans et de 12,10 ans. Suivent l’Epagneul et le labrador (11 ans) puis le Staffordshire, le Cocker et le Shih-Tzu. Le Berger allemand se trouve dans la moyenne avec une espérance de vie de 10 ans.

C’est le Bouledogue français qui arrive en dernière place avec une longévité moyenne de 4,53 ans, d’autres chiens à face plate dont le Carlin partagent, eux aussi, une faible espérance de vie. Les chiens croisés vivent quant à eux en moyenne 11,82 ans.