Observé dans les abysses, ce poisson au crâne transparent intrigue les chercheurs

L'institut de recherche relié à l'aquarium de la baie de Monterey est coutumier des descentes dans les profondeurs. À l'aide d'un engin d'exploration piloté à distance et équipés de caméras, les chercheurs s'aventurent régulièrement dans les abysses afin de mieux comprendre les écosystèmes marins et les espèces qui parviennent à y évoluer. Malgré "5.600 plongées et plus de 27.600 heures de vidéo", les scientifiques ont expliqué n'avoir croisé de "macropinna microstoma" qu'à neuf reprises seulement. Une espèce fascinante, que l'on voit évoluer dans son environnement sur la vidéo qui suit, tournée l'an passé.