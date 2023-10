Près de 400 forts de l'Empire romain découverts au Moyen-Orient grâce à des images de satellites espions

Cette découverte confirme et élargit les résultats d'une précédente étude aérienne de la région, réalisée en 1934 et basée sur des vols réalisés dans les années 1920, qui avait déjà identifié à l'époque 116 forts sur la frontière orientale de ce qui fut l'Empire romain. Elle en avait conclu que Rome fortifiait cette frontière. L'archéologue français Antoine Poidebard avait notamment suggéré que les fortifications découvertes étaient destinées à former une ligne de défense contre les Perses. Selon des historiens, ces forts servaient aussi à repousser des incursions arabes et de tribus nomades.

Mais les tout derniers travaux menés sur les images satellites remettent en doute cette version. Pour l'un des auteurs principaux de l'étude, Jesse Casana, professeur d'anthropologie spécialisé dans le Moyen-Orient au Dartmouth College du New Hampshire, ces monuments pourraient être le signe d'une tendance à la "construction intensive de forts, en particulier au cours des deuxièmes et troisièmes siècles" après Jésus-Christ, comme il l'a expliqué à Space.com. Mais ses travaux révèlent aussi que les 396 forts mis au jour étaient dispersés et pourraient donc constituer plutôt une zone dynamique de commerce frontalier. "S'agissait-il d'un mur ou d'une route ?", s'interrogent ainsi les chercheurs.