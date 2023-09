La structure en bois la plus ancienne jamais construite vient d'être découverte

Dans les années 1950 et 1960, de premières fouilles avaient déjà livré des morceaux de bois, sans possibilité de les dater. Les nouvelles pièces ont livré leur âge avec la datation par luminescence des dépôts entourant les objets. La méthode permet de déterminer quand ils ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du soleil avant d'être enfouis. Verdict : les dépôts ont au moins 476.000 ans, "ce qui prouve que ce site est beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait", souligne Geoff Duller de l'Université d'Aberystwyth au Pays de Galles, co-auteur. Et qu'il a été occupé bien avant Homo sapiens, dont les plus anciens fossiles remontent à environ 300.000 ans.