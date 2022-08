Artemis I : le vol est inhabité, mais la capsule Orion embarquera Helga, Zohar et Moonikin

Mais pourquoi ces humanoïdes sont-ils envoyés dans l'espace ? Ils seront utilisés pour surveiller les effets du lancement et le rayonnement spatial qui sera ressenti par les astronautes. Selon un blog publié par l'Agence spatiale européenne (ESA), Helga et Zohar seront équipées chacun de plus de 5600 capteurs pour mesurer la charge de rayonnement lors de leur voyage autour de la Lune.

Notamment, un seul des mannequins, Zohar, portera un gilet de radioprotection, appelé AstroRad. Étant donné que l'autre ne sera pas protégé, les scientifiques pourront comparer la dose de rayonnement subie par les deux et détermineront comment mieux protéger les futurs astronautes.