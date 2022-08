Dernière super lune de l'esturgeon : tout savoir pour ne pas la louper

Le mois d'août compte son lot d'événements magnifiques pour les amateurs d'astronomie. Parmi eux, la super lune de l'esturgeon qui sera visible dans la ciel dans la nuit du 12 au 13 août 2022. La lune paraîtra plus grande que d'habitude durant tout le week-end. Mais la super lune, aussi rare que belle, se produira le vendredi 12 août à 3h36 (heure de Paris), pour être exact. Un événement à ne pas manquer, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière de la saison. En effet, la prochaine super lune de l'esturgeon n'aura pas lieu avant le 1er août 2023.

Ce phénomène astronomique, dit "super Lune" survient lorsque la Lune est au périgée, c’est-à-dire au plus près de son orbite, la terre, soit à une distance d’environ 356 500 kilomètres. Décrite comme 14 % plus grande et 30 % plus brillante, la lune nous apparaitra beaucoup plus proche, pour un spectacle éblouissant, le quatrième cette année.