Comment observer Vénus et Jupiter, plus proches que jamais ce week-end

La dernière fois que les deux planètes en question se sont trouvées encore plus proches l'une de l'autre, c'était en août 2016. Sauf qu'à l'époque, il était plus difficile d'observer le phénomène, Jupiter et Vénus se situant trop proches du soleil. Si la conjonction a toujours lieu à la fin du mois, vous pouvez d'ores et déjà observer les deux planètes s'approcher lentement l'une de l'autre. Le mercredi 27 avril, elles se trouvaient déjà plus qu'à 3,2 degrés l'un de l'autre.