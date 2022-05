Éclipse totale de la Lune : où et quand observer ce rare phénomène ?

Les plus chanceux, situés aux Antilles et en Guyane, pourront assister au spectacle entre 21h30 et 22h30, quand la Lune sera en hauteur et jusqu’à son coucher, prévu entre 3 et 4 heures du matin. Selon les informations de l’Observatoire de Paris, la durée de l’éclipse dans cette région durera près d’une heure.