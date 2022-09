Obélix, Rogerfederer, Florentpagny ou Coluche... Dans le ciel, des astéroïdes aux noms insolites

La mission Artemis 1 vers la Lune a été perturbée, avec un lancement de fusée déjà repoussé à deux reprises. Les nouvelles fenêtres de tir sont annoncées pour la fin septembre, un contretemps assumé par la Nasa, qui souhaite mettre toutes les chances de son côté pour que ce programme spatial soit un succès. Cette aventure, l'astrophysicien français Eric Lagadec

l'observe avec la plus grande attention. Président de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, il partage tout au long de l'année aux internautes qui le suivent sur Twitter des informations sur l'espace. Et s'est focalisé ces derniers jours sur le nom des planètes et des astéroïdes.