Géminides : nos conseils pour observer la pluie d'étoiles filantes à son pic cette semaine

La pluie d'étoiles filantes des Géminides a lieu tous les ans. Cette année, le pic est prévu dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre. Jusqu'à 120 météores par heure défileront dans le ciel nocturne.

C’est la dernière pluie d’étoiles filantes de l’année 2023. Une fois par an, à la même période, la planète Terre traverse depuis le 19 novembre – et jusqu'au 24 décembre – un nuage de débris laissés par l’astéroïde (3200) Phaéton, qui est une ancienne comète, selon les astronomes. Il ne s’agit pas à proprement parler d’étoiles, mais de poussières qui se vaporisent en rentrant dans l’atmosphère, créant cette traînée lumineuse. Le pic est prévu dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre, rapporte le site américain Earth & Sky.

C'est donc cette nuit-là qu'il sera possible d'en observer le plus. Par chance, la nouvelle lune tombe le 12 décembre cette année, ce qui signifie que le ciel sera suffisamment sombre au moment du pic pour espérer en apercevoir. Jusqu’à 120 météores à l'heure défileront dans le ciel nocturne, soit bien plus que lors des Perséides qui ont lieu au mois d’août lors de la fameuse Nuit des étoiles. Reste à espérer que le ciel sera suffisamment dégagé pour que l'on puisse admirer leurs éclats fugaces.

Où regarder dans le ciel nocturne ?

Les météores sembleront provenir de la Constellation des Gémeaux. Elle apparaît en début de soirée à l'horizon est-nord-est et s'élève au fil des heures sur la voûte céleste. C’est à cet endroit que votre regard doit s’arrêter pour maximiser vos chances d’apercevoir des météores, bien qu'il sera possible d'en observer dans d'autres coins du ciel. Si vous n’arrivez pas à repérer dans le ciel les Gémeaux, vous pouvez utiliser l'application Stellarium (iOS et Android, gratuite) pour la repérer plus facilement. Il vous suffira de pointer la caméra de l'appareil en direction du ciel pour faire apparaître le nom des objets célestes.

Une fois que vous aurez localisé la zone recherchée, pensez bien à ranger votre téléphone dans votre poche, de façon à laisser vos yeux s’adapter à l’obscurité du ciel nocturne et ainsi s’assurer qu’ils peuvent absorber autant que possible l'éclat furtif des météores. Pour que la rétine s'habitue à l'obscurité, il faut compter au moins dix bonnes minutes. L'idéal est sur un site en hauteur, en bord de mer ou au milieu d’un champ. Un transat, un thermos et de quoi vous protéger du froid, c’est tout ce dont vous aurez alors besoin.