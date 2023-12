La comète de Halley se dirige vers la Terre, mais il faudra s'armer de patience avant de l'admirer

La dernière fois qu'elle est apparue dans les parages, c'était en 1986. La plus célèbre des comètes fait route en direction de notre planète. Avant de l'observer de nos yeux, il faudra cependant s'armer de patience.

La célèbre comète de Halley fait route en direction de la Terre. L’astre chevelu, qui a survolé notre planète pour la dernière fois en 1986, s'apprête à atteindre son "aphélie", c'est-à-dire le point de son orbite elliptique le plus éloigné du Soleil. Or, comme le rapporte l’astronome français Éric Lagadec sur le réseau social X, cela signifie qu'elle revient vers nous. Aussi excitante que soit cette nouvelle pour les observateurs du ciel qui attendent depuis des générations de voir cette magnifique boule de feu traverser le ciel terrestre, il faudra s’armer de patience, puisque "1P/Halley" - son nom scientifique - ne sera pas de retour dans les parages... avant 2061.

Pour la petite histoire, c’est l'astronome anglais Edmond Halley qui a découvert la comète de Halley. Il avait réussi, en 1705, à prédire le retour d’une comète, qui porte désormais son nom. Mais il a fallu attendre l'ère spatiale pour aller l’observer de plus près. En 1986, six sondes robotisées ont survolé la célèbre comète de Halley, dont le vaisseau européen Giotto qui a réussi l'exploit de passer à 600 kilomètres de son noyau. L’engin spatial lui a tiré le portrait, capturant plus de 2000 images exceptionnelles qui ont notamment révélé que sa surface était plus noire que le charbon.

La dernière image de la comète date de 2003, lorsque le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral a photographié l’astre alors qu'elle traversait les bords extérieurs de notre Système solaire. Bien que les télescopes spatiaux Hubble et James Webb soient certainement assez puissants pour capturer des images, un porte-parole de la Nasa a déclaré à Universe Today que rien dans le calendrier de ces instruments n'indiquait qu'ils prévoyaient de l'observer aujourd'hui ou dans les prochaines semaines.

Bien que la comète de Halley ne sera pas visible avant plusieurs décennies, il est néanmoins possible d'en apercevoir des vestiges sur Terre sous la forme de la pluie de météores des Êta aquarides. Tous les ans, entre fin avril et début mai, la planète Terre traverse des débris de la queue de la comète de Halley. Cette pluie de météores est surtout visible dans l'hémisphère sud. Mais il est néanmoins possible d’en apercevoir sous nos latitudes. Le pic de cette pluie de météores est prévu le 5 mai 2024. Cette nuit-là, entre 10 et 20 étoiles filantes par heure seront visibles dans le ciel nocturne.