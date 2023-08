EN IMAGES - Le somptueux spectacle de la "super lune bleue" à travers le monde

Elle n'a beau pas très bien porter son nom, elle ne déçoit jamais. De l'Inde à Cuba, la "super lune bleue" est en réalité argentée, rosée, et parfois seulement bleutée. La dénomination de sa couleur n’a, en réalité, aucune exactitude scientifique et n'est pas à proprement parler un phénomène astronomique. Il intervient au moment où l'orbite elliptique de la lune la rapproche le plus de la Terre, et il s'agit par ailleurs de la deuxième pleine lune d'un mois calendaire, qui n'en contient normalement qu'une.