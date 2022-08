Quel son émet un trou noir ? La Nasa fait écouter la (troublante) réponse

Les signaux sonores générés par ce trou noir ont été identifiés pour la première fois en 2003, dans les données de l'observatoire à rayons X Chandra de la Nasa, mais c’est la toute première fois qu’ils sont audibles à l’oreille humaine. Les signaux sonores ont été synthétisés et ils ont été augmentés 57 et 58 octaves au-dessus de leur hauteur réelle pour qu’ils puissent être audibles. L’explication de la Nasa est plus saisissante.