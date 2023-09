"Super lune" dans la nuit de vendredi à samedi : pourquoi ce phénomène est-il si rare et si spécial ?

C’est un événement cosmique qui survient seulement trois à quatre fois par an, dont les amoureux de ciel étoilé ne se lasse pas, même s'il a le don de hérisser les poils des astronomes ! Et pour cause, l’inventeur du concept n’est pas un scientifique. Mais un astrologue. Richard Nolle, c’est son petit nom, utilise l'expression "super lune" pour la première fois en 1979 dans un article publiée dans Dell Horoscope, une revue américaine dédiée à l’astrologie. Selon la définition qu’il y donne, une "super lune" se produit quand une pleine lune ou nouvelle lune (ce qui correspond au moment où le Soleil, la Terre et la Lune sont tous alignés, ndlr) coïncide avec le passage de l'astre au plus proche de la Terre, avec une marge d'erreur de 10% et dans un intervalle de vingt-quatre heures.