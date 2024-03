Arrêtez tout ! Faire le ménage régulièrement revient à fumer 20 cigarettes par jour

DANGER - On le rabâche assez souvent : fumer tue. Figurez-vous que faire le ménage serait tout aussi toxique. C’est en tout cas le résultat d’une étude norvégienne qui démontre que l’utilisation de certains produits de maison est nocive pour nos poumons...

Au fond, à quoi bon se crever à la tâche si c’est pour, en plus, mettre sa santé en danger ? L’argument est tout trouvé pour les plus fainéants de nos lecteurs. Et ils pourront dorénavant s’appuyer sur une étude menée par des chercheurs norvégiens qui ont prouvé que l’utilisation de certains produits chimiques était encore plus nocive que la cigarette. Ces résultats ont été publiés dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Est ainsi démontré qu’une utilisation régulière de sprays d’entretien équivaut à fumer 20 cigarettes - l’équivalent d’un paquet - par jour sur une période de 10 à 20 ans !

Diminution significative de la capacité respiratoire

Dans le détail, l'étude montre au fil des années une diminution significative de la capacité respiratoire, particulièrement chez les femmes : le "volume expiratoire maximal par seconde" diminuerait de 3,6 millilitres par an pour celles qui pratiquent le ménage à domicile et de 3,9 ml par an pour celles qui officient comme femmes de ménage. Cherchez l'erreur : a contrario, aucun effet indésirable notable n'a été détecté chez les hommes.

Cette diminution de la fonction pulmonaire est le résultat - selon les scientifiques - de l’irritation causée par la plupart de ces sprays-produits chimiques en question. En somme, les chercheurs conseillent d'opter pour des solutions naturelles. LCI vous propose une panoplie de recettes (ci-dessus) à reproduire chez soi. À vos ustensiles !