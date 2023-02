Bloqué par une fuite, l'équipage de l'ISS ne devrait pas rentrer avant septembre

Par ailleurs, une série d'expériences pour "imiter le dommage" est prévue afin d'en comprendre l'origine et de "parer ce genre de menaces", a-t-elle annoncé. Une fuite similaire a touché mi-février un autre vaisseau russe, le cargo Progress MS-21, amarré à l'ISS depuis octobre et qui s'est désamarré le 18 février. L'ISS constitue l'un des rares champs de coopération encore en cours entre Moscou et Washington depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, déclenchée il y a un an, et les sanctions internationales qui ont suivi.