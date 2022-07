"Boum, boum, boum" : une onde radio similaire à un "battement de cœur" détectée au fond du cosmos

Le pulsar est un genre d'étoile à neutrons, extrêmement compacte, qui tourne sur lui-même de façon ultra-rapide, en émettant, comme un phare, un rayonnement régulier sur une période allant de quelques millisecondes à quelques secondes. Le magnétar, va lui jusqu'à la dizaine de secondes. Mais on sait que la rotation ralentit au fur et à mesure de leur existence, un peu comme une toupie qui tourne de plus en plus lentement.

La découverte des premiers sursauts radio rapides (ou fast radio bursts, FRB) remonte à 2017. Depuis, les astronomes en ont découvert des centaines. Après cette découverte, l'équipe du MIT espère en repérer d’autres à partir de la même source, de manière à pouvoir l’utiliser comme une sorte d’horloge astronomique. En observant la fréquence des sursauts et la façon dont ils changent à mesure que la source s'éloigne de la Terre, on pourrait alors mesurer la vitesse à laquelle l'Univers s'étend.