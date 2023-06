Une étude sur les mouches nous en dit plus sur la perception de la mort par le cerveau

Ainsi, selon ces travaux, lorsque les mouches perçoivent des congénères morts, deux types de neurones liés à la sérotonine - un neurotransmetteur important qui envoie les signaux entre les cellules nerveuses - s'activent à l’intérieur de leur cerveau. Et cette activité accrue a pour conséquence d'accélérer le processus de vieillissement. Pour arriver cette conclusion, l'équipe a injecté une protéine fluorescente à des mouches vivantes avant de leur montrer des congénères morts. Puis, ils ont observé les parties du cerveau qui s'activaient chez des mouches en vie quand elles observaient les dépouilles de leurs camarades.

Ensuite, les scientifiques ont stimulé artificiellement des neurones dans ces régions du cerveau chez des mouches qui n'avaient pas vu de congénères morts. Ils ont pu identifier deux neurones - R4 et R5 - qui ont produit chez ces drosophiles un changement similaire, socialement et physiologiquement, que celui observé avec "la perception de la mort" chez les premiers cobayes. Au-delà de nous en apprendre plus sur la manière de limiter leur nuisance, ces recherches visent surtout à mieux comprendre l’impact que la perception de la mort a sur le cerveau, y compris chez l’être humain, même si celui des mouches est très différent du nôtre.