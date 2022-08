Changement climatique : des chercheurs alertent sur le risque de "méga-inondation" en Californie

Ainsi, explique-t-il au Los Angeles Times, près de "10 millions de personnes" seraient déplacées, les autoroutes inter-États seraient fermées "pendant des mois" et "certains quartiers de Los Angeles seraient submergés". Un scénario digne d'un film catastrophe, dont le coût financier avoisinerait "un milliard de dollars", soit cinq fois plus que l'ouragan Katrina, à ce jour la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis.

On sait aujourd'hui que le changement climatique a pour effet d’amplifier les pluies diluviennes, rendant ainsi les crues soudaines plus régulières, comme on l’a vu à Saint-Louis dans l'État du Kentucky ou plus récemment dans le parc national de la vallée de la mort, en Californie. Ces inondations sont liées à ce qu'on appelle les rivières atmosphériques. Ces énormes flots de vapeur qui circulent dans l'atmosphère sont capables de déclencher un véritable déluge, et pendant des semaines.