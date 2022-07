Chute d'une fusée chinoise : comment les agences spatiales font-elles atterrir leurs débris en douceur ?

Une partie significative, d’un poids compris entre 5,5 et 9,9 tonnes, pourrait néanmoins atteindre le sol, à la vitesse de 7 kilomètres par seconde. Mais Pékin se veut rassurant. Le scénario le plus probable, à l’entendre, est celui d’une chute en mer, dont notre planète est constituée à 75%, ou bien dans une zone désertique, seulement 2,5 % des terres émergées étant habitées. L’an dernier, un morceau d’une fusée Long March 5B avait terminé sa course dans l’Océan Indien, comme c’était prévu. Cependant, on l’a déjà vu dans le passé, le risque zéro n’existe pas, d’où l’appel lancé l’an dernier par plusieurs experts pour demander à la Chine d’équiper l’engin de rétrofusées, de manière à être en mesure de contrôler sa descente d’orbite.

"De cette manière, on peut déterminer l’emplacement où va s’écraser le débris, en provoquant son entrée dans l’atmosphère à l’endroit voulu, explique à TF1info David Mimoun, enseignant-chercheur à l'Isae-SupAero, l’école toulousaine spécialisée dans le secteur aérospatial. Les fusées européennes, russes et américaines sont toutes équipées de propulseurs d’appoint qui permettent de freiner la course du débris, et de le faire tomber rapidement et de façon contrôlée". Les gros débris spatiaux terminent ainsi leur course au milieu Pacifique, loin de toute vie humaine. Ce cimetière pour engins spatiaux a même un petit surnom, le "point Némo". Mais c'est à la fois complexe et coûteux, et les Chinois ne semblent pas vouloir se donner ce mal.