Collisions, pollution et déchets : alerte sur la folle colonisation de l'espace par les satellites

Un horizon bouché par les satellites. Plusieurs études ont alerté sur les conséquences de la prolifération de satellites en orbite et la pollution spatiale qu'ils engendrent, perturbant par conséquent les télescopes et le travail des astronomes. Depuis l'avènement des méga-constellations - plusieurs milliers de satellites envoyés par grappes - en 2019, initié par l'Américain Space X, le nombre de satellites a plus que doublé et les projets continuent de se multiplier pour apporter du haut débit depuis l'espace.