Comète K2 : comment admirer son passage au plus près de la Terre le 14 juillet

En provenance du sombre et lointain nuage d'Oort, la comète C/2017 K2 suit une route invisible à travers le Système solaire depuis des milliards d'années. Mais ce n’est qu’en mai 2017 que l’astre céleste a été détecté pour la première fois, entre Saturne et Uranus, à quelque 2,4 milliards de kilomètres du Soleil. Le 14 juillet prochain, il passera au plus près de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres.

Malheureusement, à une telle distance et du fait de sa faible magnitude (comprendre, son intensité lumineuse), K2 ne sera pas visible à l’œil nu. Mais il sera néanmoins possible de l’observer par le biais d’un télescope virtuel, accessible en ligne. Le Jour-J, le Virtual Telescop Projet 2.0 diffusera en direct sur son site internet les images du passage de la comète, à partir de 20h15 (heure de Paris).