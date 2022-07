Comment le panda est-il devenu végétarien ? Un fossile vieux de six millions d'années résout le mystère

La découverte de fossiles d'un ancêtre du panda en Chine a permis à des chercheurs de résoudre le mystère autour du "sixième pouce" du mammifère, l'autorisant à tenir les tiges de bambous qui constituent la majorité de son régime alimentaire. Ces fossiles, vieux d'environ six millions d'années, ont été découverts dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Parmi eux, un os du poignet particulièrement large, appelé sésamoïde radial.

Il s'agit de la plus ancienne preuve de l'existence d'un "sixième doigt" chez le panda géant, qui lui permet de saisir et de briser d'épaisses tiges de bambou, ont souligné les chercheurs dans la dernière édition de la revue Scientific Reports. Ce fossile appartient à un ancêtre du panda appelé Ailurarctos, aujourd'hui éteint, qui vivait en Chine il y a entre six et huit millions d'années.