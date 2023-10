Les chats utiliseraient plus de 250 expressions faciales pour communiquer entre eux

D'après les chercheuses, les chats auraient tendance à déplacer leurs oreilles et leurs moustaches vers un autre chat lors d'interactions amicales et à les éloigner de son congénère lors d'interactions inamicales. Des pupilles contractées et le léchage des lèvres auraient aussi tendance à accompagner une attitude hostile. Le duo a aussi constaté que certaines expressions faciales des chats étaient semblables à celles des humains, des chiens ou des singes, comme celle qu'elle nomme "un visage de jeu commun", qui se caractérise par les coins de la bouche tirés vers l'arrière et la mâchoire abaissée pour former un rire.

"Nous espérons que les refuges pour animaux et les sociétés protectrices des animaux pourront utiliser notre étude pour mieux évaluer les chats dont ils s'occupent", a déclaré Brittany Florkiewicz, co-auteure de l'étude, citée par Science.org. Ces résultats de recherche pourraient un jour être utilisés pour concevoir une application destinée à aider les propriétaires de chats à mieux comprendre les signaux subtils de leur animal. En attendant, ces résultats peuvent aider les adoptants potentiels à choisir des chats qui ont plus de chances de s'entendre avec leurs animaux de compagnie actuels, selon la chercheuse.