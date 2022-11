Course à l'espace : la France appelle l'Europe à "faire bloc" face aux ambitions chinoises et américaines

Alors que la Chine et les États-Unis investissent massivement dans ce domaine, l'Europe peut-elle encore rester dans la course à l'espace ? Les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne (ESA) se réunissent à Paris du 22 au 23 novembre pour décider du budget de l'agence pour les trois prochaines années. La France, l'un des principaux pays contributeurs de l'ESA, a exhorté l'Europe à surmonter la concurrence entre États et à s'unir pour faire bloc face aux ambitions spatiales chinoises et américaines. "Il doit y avoir une seule Europe, une seule politique spatiale européenne et une unité sans faille face aux ambitions chinoises et aux ambitions américaines", a déclaré le ministre français de l’Économie, chargé de l'espace, Bruno Le Maire.