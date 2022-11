Course à la Lune : tous les regards sont rivés sur la mission de la Nasa, mais où en est la Chine ?

À la tribune, Wu Weiren, le patron du programme lunaire chinois, a rappelé que Pékin s’est fixé comme objectif d’envoyer ses premiers humains sur la Lune avant 2030. Trois taïkonautes devraient participer à la mission, mais seulement deux d’entre eux poseront le pied sur la surface lunaire, pendant environ six heures, a-t-il détaillé, cité par l’agence SpaceNews. D’ici là, comme pour le programme américain Artemis, plusieurs missions seront lancées par l’agence chinoise, des vols spatiaux habités (CMSA) pour étudier le sol, tester les technologies et placer des satellites relais, notamment.

Après le succès de la mission Chang’e-5, qui a permis de collecter des échantillons de roches lunaires sur la face cachée de la Lune et de les ramener sur Terre, la Chine va tenter, cette fois, de collecter jusqu’à deux kilogrammes de matériaux, dans le Pôle Sud-Aitken, qui n’est autre que plus grand bassin d'impact sur la surface lunaire. Le lancement de la mission est prévu pour début 2026. En parallèle, un satellite relais sera envoyé en orbite autour de la Lune pour faciliter les communications avec la Terre depuis les environs du pôle Sud de la Lune. Suivra alors la mission Chang’e-7, qui comprendra un orbiteur et un atterrisseur, à l’intérieur duquel prendront place un rover et un drone, vraisemblablement.