Covid : seulement un quart des patients hospitalisés totalement rétablis après un an

Au total, 2320 patients ont pu être examinés cinq mois après leur sortie et 33 % d’entre eux l’ont été un an après. Il ressort de l’étude que la proportion d’adultes ayant totalement récupéré n’a pas beaucoup changé entre cinq mois et un an après leur sortie de l’hôpital : elle s’établit à 25,5 % pour les patients examinés cinq mois après, et à 28,9 % pour ceux l’ayant encore été un an après. Le fait d’être une femme, d’être obèse et d’avoir été sous ventilation à l’hôpital sont des éléments qui sont tous associés à une probabilité plus faible de se sentir complètement rétabli après un an, souligne l’étude.