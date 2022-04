D'Elon Musk à Jeff Bezos, le jackpot de l'Internet spatial

Un combat de coqs, en apesanteur, pour décrocher le jackpot, à défaut de la Lune. Dans la banlieue proche de la Terre, au-dessus de nos têtes, Elon Musk (avec Starlink), Jeff Bezos (Kuiper) et d’autres se livrent une bataille féroce mais silencieuse, à coups de millions de dollars, pour dominer ce marché en pleine ébullition. L’enjeu ? Fournir un accès très haut débit à tous les habitants des zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécom, via des milliers de petits satellites, de la taille d’une machine à laver, circulant en orbite basse (550 kilomètres) autour de la Terre. À ce jour, environ 40% de la surface du globe n’est pas couvert par Internet, laissant sur la touche plus de 3,2 milliards de personnes, selon l’ITU (International Telecommunication Union), un organisme qui dépend des Nations Unies.

Dans cette course, Elon Musk a pris un net avantage sur son rival. SpaceX, pour son réseau Starlink, a déjà envoyé avec son propre lanceur des centaines de satellites en orbite. Jeff Bezos, qui prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans sa constellation Kuiper, n'a lui encore lancé aucun satellite après avoir pris du retard dans le développement de sa première fusée. Mais le fondateur d’Amazon n'a pas dit son dernier mot. Le géant de l'Internet a annoncé cette semaine avoir noué de gros partenariats avec trois sociétés de lancements spatiaux, dont l’européen Arianespace. Au total, 83 lancements sont prévus sur une période de cinq ans. À terme, Amazon prévoit ainsi de mettre en orbite basse pas moins de 3236 satellites. Un projet qui lui tient à cœur, c'est d'ailleurs l’une des trois priorités évoquées dans sa lettre aux employés d’Amazon en février 2021, dans laquelle il avait annoncé renoncer à son poste de directeur général.