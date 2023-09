Pourquoi l'automne commence le 23 septembre cette année

Si la date n'est pas toujours la même, c'est parce qu'une année dure 365 jours, 5 heures et 48 minutes, ce que l'on compense avec les années bissextiles. Dans l'intervalle de quatre ans qui sépare deux de ces années plus longues, les dates des saisons se décalent. Ainsi, il y a un an, l'équinoxe d'automne avait eu lieu le 23 septembre à 1h03 et 40 secondes.

Pourquoi a-t-on tendance à croire à tort que l'automne commence le 21 septembre ? Sans doute parce que les autres saisons changent parfois le 20, le 21 ou le 22 du mois. Cette année par exemple, l'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars et le solstice d'été le 21 juin.