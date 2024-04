Éclipse solaire totale : comment suivre le spectacle en direct le 8 avril ?

Le 8 avril prochain, une éclipse totale de Soleil sera visible depuis la Terre. Malheureusement, on ne pourra observer ce phénomène que depuis l'Amérique du Nord. Il sera néanmoins possible d'assister à l’événement en direct sur internet.

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais seulement une poignée de Terriens aura la chance d'assister aux retrouvailles. Malheureusement, l'éclipse totale solaire du lundi 8 avril sera visible uniquement depuis une diagonale large d'environ 185 kilomètres, qui part de l’ouest du Mexique et traverse les États-Unis du sud au nord-est, avant de s'achever dans l'est du Canada. De quoi faire des jaloux ! Pour ceux qui n'habitent pas l'Amérique du Nord, il sera néanmoins possible d'assister à cet événement sur internet.

NASA

Ce phénomène rare, qui résulte de la mécanique céleste, se produit lorsque la Lune se glisse devant le Soleil. Les deux astres apparaissent d'une taille similaire lorsqu'on les observe depuis la Terre, car le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. Au total, le phénomène va durer 5 heures, 10 minutes et 5 secondes. Le maximum de l’éclipse, c'est-à-dire au moment où la Lune va recouvrir entièrement le Soleil, aura lieu à 20h17 pétantes, indique l'Agence spatiale américaine.

Pour ceux qui n'habitent pas en Amérique du Nord, l'Agence spatiale américaine diffusera une retransmission de l'éclipse totale sur sa chaîne YouTube de 19 heures (heure de Paris) et à 22 heures sans commentaire, uniquement à l'aide d'un télescope. "La retransmission par télescope comprendra des images provenant de plusieurs endroits et sera modifiée en fonction des conditions météorologiques, de la progression de l'éclipse et de la disponibilité de la retransmission", indique la Nasa dans un communiqué. La prochaine éclipse solaire aura lieu en octobre 2024 et sera visible depuis une partie de l’Amérique du Sud.