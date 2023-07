Ce généticien d'Harvard qui prétend pouvoir "inverser" le vieillissement avec une seule pilule

Les implications de cette nouvelle découverte ouvrent, selon lui, la voie à une médecine régénérative et, potentiellement, au rajeunissement de l'ensemble du corps. De précédentes études menées sur le nerf optique, le tissu cérébral, les reins et les muscles ont donné des résultats prometteurs, avec une amélioration de la vision et une prolongation de la durée de vie observées chez les souris et, récemment, un rapport faisant état d'une amélioration de la vision chez les singes, détaille le site Phys.org. Après ces résultats encourageants, les préparatifs pour mener des essais cliniques chez l'homme sont en cours. Le Dr David Sinclair, qui a fait son entrée dans le top 50 des personnes les plus influentes du monde dans le domaine de la santé par le magazine Time, est son propre cobaye. Il a récemment fait parler de lui en affirmant s'être "désâgé" d'une dizaine d'années.