De nouvelles aurores boréales en vue ? Une tempête solaire sur le point d'atteindre la Terre

Avis de tempête solaire. Entre samedi soir et dimanche, ce phénomène est à nouveau attendu sur Terre, faisant suite à une éruption solaire intervenue le 9 novembre. Comme le rappelle le CNRS, ce phénomène est l'un des "plus violents de notre Système solaire". Cette éruption "coïncide avec une reconfiguration brutale et soudaine du champ magnétique", un "formidable réservoir d'énergie qui permet d'expulser dans l'espace interplanétaire des milliards de tonnes de matière solaire à plus de mille kilomètres par seconde".