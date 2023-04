Décollage de Starship : comment suivre en direct le départ de la plus grande fusée du monde ?

Développée par SpaceX, la plus grande fusée du monde doit effectuer un premier vol test lundi dans sa configuration complète. Starship, lanceur monumental de 120 mètres de haut, doit permettre de réaliser des voyages dans l'espace lointain, en direction de la Lune ainsi que de Mars. Le décollage est prévu depuis la base spatiale de SpaceX localisée à l'extrême sud du Texas, aux États-Unis (la "Starbase").

Pour voir en direct ce moment, plusieurs options : la phase de décollage doit débuter lundi 17 avril à 14 heures (heure française), horaire qui marque le début d'une fenêtre de lancement potentielle de 2 heures et 30 minutes. Pour suivre cet événement depuis votre téléphone ou votre ordinateur, il sera possible de visionner la retransmission du décollage proposée par SpaceX dès 13 heures 15. Que ce soit via le site de la firme américaine ou via sa page YouTube.