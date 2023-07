Des astrophysiciens pensent avoir repéré les premières "étoiles noires" grâce au télescope spatial James Webb

"La découverte d'un nouveau type d'étoile est déjà intéressante en soi, mais découvrir que c'est la matière noire qui l'alimente serait énorme", souligne Katherine Freese, astrophysicienne à l'Université du Texas à Austin et coauteur de l'étude, dans un communiqué. D'après les scientifiques, la matière noire représenterait environ 27% de l'Univers. Sachant qu'elle n'interagit pas avec la lumière, nous ne pouvons cependant pas l'observer. En revanche, nous pouvons épier ses effets par le biais de la gravité. De plus, son existence explique pourquoi les galaxies et les étoiles se forment comme elles le font.