Des gratte-ciel au large des côtes bretonnes : une illusion optique causée par la chaleur

Il n’y a pas que dans le désert qu’on peut voir des mirages ! La preuve, avec cette image étonnante mise en ligne lundi 18 juillet par l’astrophysicien Eric Lagadec sur Twitter. "Oh le mirage hier sur la plage de Kerfissien à Céder (29). La différence de température entre l'air et l'eau affecte la propagation de la lumière, créant cette impression de voir des gratte-ciels sur une plage du Finistère Nord !", écrit-il, en commentaire. Le cliché de l'astrophysicien star des réseaux sociaux, dont le compte Twitter est suivi par plus de 66.800 personnes, a suscité de nombreuses réactions sur la plateforme.

"Ce n’est pas Manhattan ?", interroge, amusé, l’un d’eux. "Ça peut arriver de voir New York à marée basse en fait", ironise un autre. "C’est surtout que c’est la première fois qu’il fait aussi beau en Bretagne", tacle un troisième. "Encore une facétie de la fée Morgane", avance encore une autre. Des phénomènes optiques similaires ont également été observés sur le bord de mer à différents endroits de l’Hexagone au cours des derniers jours. Notamment sur l'île de Noirmoutier, à Concarneau, sur l'île d'Oléron ou encore au cap de la Hève près du Havre, mais sans obtenir un rendu aussi spectaculaire.