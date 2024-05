Des mèches de cheveux de Beethoven dévoilent de nouveaux éléments sur les causes de sa mort

Des analyses ADN ont dévoilé des niveaux élevés de plomb sur des mèches de cheveux de Ludwig van Beethoven. Une donnée qui pourrait expliquer les problèmes de santé du célèbre compositeur. Et notamment sa surdité.

Nouvelles révélations, près de 200 ans après sa mort, sur Ludwig van Beethoven. Si les causes du décès du prodige musical, qui s'est éteint le 26 mars 1827 à 56 ans sont connues - une maladie du foie et des reins - les raisons de sa surdité sont encore débattues. Mais la question pourrait être tranchée avec une nouvelle étude, publiée le 6 mai et relayée par CNN. En effet, selon des analyses scientifiques, la surdité et les troubles gastro-intestinaux dont Beethoven a souffert toute sa vie pourraient être liés à une intoxication au plomb.

Des taux de plomb 95 fois supérieurs à la normale

Une avancée rendue possible alors que depuis près de dix ans, une équipe internationale de chercheurs a entrepris de séquencer le génome du compositeur allemand en analysant son ADN dans des mèches authentifiées. De premiers résultats, publiés dans un rapport de mars 2023, ont révélé que Beethoven présentait avant sa mort des facteurs de risque génétiques importants de maladie du foie et d’hépatite B. Les dernières études menées et publiées dans la revue Clinical Chemistry lundi, ont montré qu'il présentait également des taux particulièrement élevé de plomb, de mercure et d'arsenic. Des données qui pourraient apporter de nouvelles explications aux problèmes de santé chroniques de Beethoven.

Les taux de plomb - entre 64 et 95 fois plus élevés que la normale - retrouvés dans les cheveux de Beethoven pourraient notamment expliquer sa surdité ainsi que plusieurs maladies. De fortes doses de ce métal pourraient avoir affecté son système nerveux et altérer son audition. "Ces taux sont considérés comme entraînant une intoxication au plomb", assure ainsi à CNN le principal auteur de l'étude, Nader Rifai, professeur de pathologie à la Harvard Medical School et directeur de chimie clinique à l'hôpital pour enfants de Boston. "Si vous entrez dans une salle d'urgence aux États-Unis avec ces niveaux, vous serez admis immédiatement".

De l'arsenic et du mercure

Toutefois, les auteurs précisent que des niveaux élevés de plomb tels que ceux détectés dans les cheveux du compositeur allemand, "sont généralement associés à des troubles gastro-intestinaux et rénaux et à une baisse de l'audition, mais ne sont pas considérés comme suffisamment élevés pour être la seule cause de décès". Par ailleurs, il est impossible pour le moment de savoir à partir de quel âge il a subi cette intoxication au plomb. L'une des causes de ce taux élevé de plomb dans l'organisme, serait le vin bon marché dont Beethoven était friand. En effet, son époque, le breuvage était souvent coupé sous forme d’acétate de plomb, également appelé "sucre de plomb", pour lui donner un goût sucré.

Quant aux taux de mercure et d'arsenic mesurés dans les cheveux de Beethoven, ils sont, là aussi, particulièrement élevés : entre 13 et 14 fois supérieurs à la normale. Selon les chercheurs, ces mesures peuvent entraîner des retards mentaux, une perte d'audition et des anomalies hématologiques, fréquentes dans les maladies du foie. La cause de cet empoisonnement pourrait s'expliquer par l'appétit du compositeur pour les poissons pêchés dans le Danube. Des animaux souvent contaminés par les rejets d'arsenic et de mercure de l'industrie dans la rivière à cette époque.