"D'immenses perspectives" : un nouveau type de cellule découvert dans le cerveau humain

En laboratoire, les chercheurs ont bloqué, sur des souris, l'expression du glutamate transmis par ces cellules hybrides fraîchement découvertes. Conséquence ? La mémoire des rongeurs s'en est trouvée impactée, montrant bien leur importance.

Plus important encore, ces cellules pourraient à l'avenir être étudiées pour traiter les crises d'épilepsie, ou la maladie de Parkinson. Auprès de la Radio Télé Suisse, le biologiste Andrea Volterra a indiqué que des "modèles de convulsions aigües" avaient été modélisés en laboratoire. "On a vu que quand la fonction de ces cellules était interdite, on avait beaucoup plus de convulsions. On pense qu'elles ont un rôle protecteur contre le déclenchement des crises épileptiques", a-t-il indiqué.